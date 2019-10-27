Бутина сообщила, что друзья из США оплатили ее учебу в вузе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Гражданка России Мария Бутина, осужденная в США и отпущенная на свободу, сообщила, что друзья-американцы оплатили ее обучение в американском вузе в Вашингтоне. Об этом она рассказала в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Да, это оплатили американцы. Американские мои друзья, у меня есть один очень хороший товарищ, вернее я бы сказала два товарища, они очень состоятельные люди в Америке. <...> Я училась на международных отношениях, и никакое правительство российское за это не платило", - сказала она, отвечая на вопросы о том, кто платил за ее учебу в вузе США и были ли это американцы.

По словам Бутиной, американцы оплатили ее обучение, потому что верят "в то, что взаимоотношения между двумя странами возможны", и считают полезными студенческие обмены.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи. В США Бутина приехала на учебу.

13 декабря 2018 года она в суде столичного округа Колумбия признала вину по одному из пунктов обвинения, который касался нарушения законов об иноагентах в США. Бутина подписала документы о сделке с прокуратурой. 26 апреля она была приговорена к 1,5 года тюремного заключения. С учетом уже отбытого перед этим под стражей времени и примерного поведения россиянку освободили 25 октября, в субботу она вернулась на родину.