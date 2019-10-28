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"Ведомости": в "Останкино" предупредили о сбоях в телевещании из-за сокращения сотрудников

Издание приводит заявление гендиректора телецентра Михаила Шубина, который сообщил о неплатежах со стороны Первого канала и его подрядчиков
Здание телецентра "Останкино" Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание телецентра "Останкино"
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино" сообщает о возможных сбоях в вещании в связи с сокращением штата сотрудников, вызванным неплатежами со стороны Первого канала и его подрядчиков. Об этом в понедельник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на видеобращение гендиректора телецентра Михаила Шубина.

"Впервые за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно. Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем", - приводят "Ведомости" слова Шубина.

В пресс-службе Первого канала изданию заявили, что вещатель осуществит выплаты согласно договорными обязательствам.

По данным "Ведомостей", в декабре 2018 года телецентр уже подавал два иска к Первому каналу на общую сумму 164 млн рублей. В январе задолженность была погашена, и "Останкино" отозвало иски.

Первый канал начал вещание 1 апреля 1995 года под названием ОРТ ("Общественное российское телевидение"), Он занял первую эфирную частоту вместо "1-го канала Останкино", выходившего в эфир с декабря 1991 года.

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