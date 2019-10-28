Путин поздравил гендиректора ВГТРК с 60-летием

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил генерального директора ВГТРК Олега Добродеева с 60-летием. Текст телеграммы опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Организаторский талант и глубокое, доскональное знание всех тонкостей профессии помогают Вам успешно руководить одной из крупнейших телерадиокомпаний страны, объединять вокруг поставленных задач и целей большой, сплоченный коллектив единомышленников, воплощать в жизнь востребованные и неизменно интересные проекты", - подчеркнул президент.

Путин также пожелал Добродееву здоровья и осуществления намеченных планов.

Олег Добродеев родился 28 октября 1959 года в Москве. С 2000 года возглавляет Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК).