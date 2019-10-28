Жена Ярошенко прокомментировала отказ США в его депортации

"Американские власти сказали, что они отказали ему в депортации. И только через два года мы сможем повторно подавать на депортацию", - сказала она, добавив, что о своем решении власти США оповестили в день возврата в РФ другой заключенной россиянки - Марии Бутиной.

По словам собеседницы агентства, Ярошенко сильно расстроен таким решением американских властей. Она добавила, что для россиянина отказ в депортации стал неожиданностью. "В прошлые разы мы это более легко переносили, в этот раз, конечно, очень сложно, и мне было, и Косте пережить это, - сказала собеседница агентства, отметив, что после отказа американских властей у ее мужа "сильно разболелась нога, он не может ходить". "Видимо, это известие ударило, обострение началось", - предположила она.

Константин Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.