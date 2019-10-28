В ЮАР впервые прошел Географический диктант

ПРЕТОРИЯ, 28 октября. /Корр. ТАСС Виталий Макарчев/. В первом в истории Южно-Африканской Республики Географическом диктанте приняли участие 20 человек. Испытание состоялось в минувшее воскресенье в приходском Центре Храма преподобного Сергия Радонежского в предместье Йоханнесбурга.

"Мы рады почину и надеемся, что Географический диктант укоренится и станет популярным на юге Африки", - заявил ТАСС представитель Россотрудничества в ЮАР Павел Новожилов. Россотрудничество выступало организатором этого нового для российской общины ЮАР мероприятия.

Среди писавших диктант было четыре иностранца. Для таких участников разработана версия на английском языке.

Многие опасались, что географический диктант будет сложным и решили принять участие в нем в качестве наблюдателей. Пришедшие в приходской Центр не только посмотрели видеоприветствие организаторов, но и видеопоздравление с Международной космической станции, приуроченное к этой дате. Праздничная атмосфера убедила многих из них принять участие в написании диктанта в следующем году.

"Во многом повторяется ситуация с Тотальным диктантом, когда в первый год было мало людей, но с каждым последующим количество увеличивается, - отметил Новожилов. - На него приходит все больше и больше людей".

По его словам, в ЮАР сейчас проживает около 5 тыс. человек, для которых русский язык и культура являются родными. В основном они находятся в Йоханнесбурге, Кейптауне и Дурбане. В первый год диктант писали соотечественники из Йоханнесбурга и Претории.

Впервые акция "Географический диктант" состоялась в России в 2015 году, за четыре года проведения ее участниками стали почти 900 тыс. человек. Рекордным по количеству участников стал 2018 год, когда его написали 376 тыс. человек - 257 тыс. на очных площадках и 119 тыс. в интернете. С 2017 года диктант стал международным - свои знания проверяла не только вся Россия, но и многие зарубежные страны. В 2017 году акция проходила в 25 государствах, а в 2018 году - в 97.