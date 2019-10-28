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Медведев наградил гендиректора ВГТРК Добродеева медалью Столыпина I степени

Награда вручается за "за заслуги в развитии отечественного телевещания и многолетнюю добросовестную работу"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о награждении гендиректора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олега Добродеева медалью Столыпина I степени. Документ от 24 октября опубликован на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в развитии отечественного телевещания и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Столыпина П.А. I степени генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" Добродеева Олега Борисовича", - говорится в документе.

Медаль Столыпина - награда правительства РФ, названная в честь председателя совета министров российской империи Петра Аркадьевича Столыпина. Является поощрением за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны, в том числе реализации долгосрочных проектов правительства РФ в таких областях народного хозяйства, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, наука, образование, здравоохранение, культура и в других.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияДобродеев, Олег Борисович
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