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"Так откормили бы женщину". Ульяновскую чиновницу раскритиковали за комментарий в соцсетях

Светлана Опенышева сказала, что сочувствует инсулинозависимой жительнице православной общины и не имела в виду ничего плохого

УЛЬЯНОВСК, 28 октября. /ТАСС/. Руководитель ульяновского госучреждения "Правительство для граждан" Светлана Опенышева подверглась критике интернет-пользователей после комментария к посту ульяновского журналиста Александра Семенова в социальной сети Facebook об инсулинозависимой жительнице православной общины. Сама Опенышева заявила ТАСС, что не имела в виду ничего плохого и сочувствует женщине. 

Ульяновский журналист Александр Семенов написал пост о женщине, проживающей в православной общине. "Эта 40-летняя особа выглядит на все 70 и весит 39 кг. А тут еще выяснилось, что она - инсулинозависимый диабетик. Лежит. Не померла бы", - сообщил он.

Под этим сообщением Опенышева оставила свой комментарий: "Так откормили бы женщину. Инсулинозависимая - это не приговор". Этим она вызвала критику пользователей соцсетей, которые назвали комментарий "грубым" и "некорректным" и написали, что люди в общине "концы с концами сводят".

"Я написала, что нужно откормить женщину, потому что такая худенькая приехала, и кормить пятерых мужчин и убираться в доме – какое-то нужно здоровье иметь. А по поводу инсулинозависимых, почему я написала, что это не приговор, не имея в виду какое-то издевательство, а что у меня очень многие знакомые-диабетики даже не говорят об этом и не считают это приговором", - сказала собеседница агентства.

Опенышева добавила, что с автором поста - журналистом Александром Семеновым знакома более 10 лет. "Мы, можно сказать, в дружбе находимся. Он честно критиковал меня, и я прислушивалась, и что-то меняли в своей работе. Я могла бы написать ему в личку, но написала ему в открытую, потому что человек я открытый и честный во всех отношениях, и многие об этом знают", - уточнила она.

Ранее Опенышева оказалась в центре скандала после публикации в соцсетях фото с отдыха в Азербайджане, на которых она принимала нафталановую ванну. Под фото была размещена подпись "Много шоколада не бывает", что вызвало волну негодований в соцсетях. После этого губернатор Ульяновской области Сергей Морозов резко высказался на аппаратном совещании о том, что намерен уволить Опенышеву. Затем она извинилась в соцсети перед пользователями, после чего было принято решение ее не увольнять.

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РоссияУльяновская область
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