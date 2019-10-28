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Погодные условия стали причиной задержек поездов дальнего следования на ОЖД

Поезда двигались с опозданием в 4-7 часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия, приведшие к сбою в подаче внешнего электроснабжения в районе станции Мста Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") привели к задержке в движении нескольких поездов дальнего следования, сообщает пресс-служба ОЖД.

С опозданием около пяти с половиной часов следует поезд № 337 сообщением Самара - Санкт-Петербург. Поезд № 45 сообщением Иваново - Санкт-Петербург прибыл на конечную станцию с опозданием порядка четырех часов.

"Ввиду неблагоприятных погодных условий, послуживших причиной сбоя в подаче внешнего энергоснабжения в районе станции Мста Октябрьской железной дороги в ночь с 27 на 28 октября, произошли задержки в движении нескольких поездов дальнего следования. Подача энергоснабжения была полностью восстановлена 28 октября в 11:35 мск", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на официальной странице компании.

На Северную железную дорогу с опозданием в семь с половиной часов проследовали поезда: № 46 Санкт-Петербург - Иваново и поезд № 348 Санкт-Петербург - Уфа, добавили в пресс-службе ОЖД.

Октябрьская железная дорога - филиал ОАО "Российские железные дороги" - одна из крупнейших российских железных дорог, имеет эксплуатационную длину более 10,4 тыс. км и обслуживает шесть регионов (Московский, Санкт-Петербург - Витебский, Санкт-Петербургский, Петрозаводский, Мурманский и Волховстроевский) с населением более 25 млн человек.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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