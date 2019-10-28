Путин наградил орденами Александру Пахмутову, Алису Фрейндлих и Олега Басилашвили

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении представителей самых разных профессиональных сфер государственными наградами Российской Федерации. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, глава государства наградил орденом Святого апостола Андрея Первозванного композитора Александру Пахмутову за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусств и многолетнюю плодотворную деятельность.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден Олег Басилашвили - народный артист СССР, актер Российского государственного академического Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова. Этого же ордена удостоена народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, также играющая в БДТ им. Товстоногова.

Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством I степени". Награда присвоена ему за выдающийся вклад в развитие отечественных СМИ и многолетнюю плодотворную работу. Орденом Александра Невского награжден вице-президент Российской академии наук Валерий Козлов за большой вклад в развитие науки.

Орденом Почета глава государства наградил гендиректора Российского экспортного центра Андрея Слепнева, а также вице-президента Российского футбольного союза Сергея Прядкина и художественного руководителя Московской областной филармонии Максима Дунаевского.