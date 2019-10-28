Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин наградил орденами Александру Пахмутову, Алису Фрейндлих и Олега Басилашвили

Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством I степени"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении представителей самых разных профессиональных сфер государственными наградами Российской Федерации. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, глава государства наградил орденом Святого апостола Андрея Первозванного композитора Александру Пахмутову за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусств и многолетнюю плодотворную деятельность.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден Олег Басилашвили - народный артист СССР, актер Российского государственного академического Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова. Этого же ордена удостоена народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, также играющая в БДТ им. Товстоногова.

Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством I степени". Награда присвоена ему за выдающийся вклад в развитие отечественных СМИ и многолетнюю плодотворную работу. Орденом Александра Невского награжден вице-президент Российской академии наук Валерий Козлов за большой вклад в развитие науки.

Орденом Почета глава государства наградил гендиректора Российского экспортного центра Андрея Слепнева, а также вице-президента Российского футбольного союза Сергея Прядкина и художественного руководителя Московской областной филармонии Максима Дунаевского.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Минкавказ: в СКФО нужно изменить подход к здравоохранению, сделав упор на профилактике
В ведомстве заявили о развитии сети медучреждений первого звена, модернизация и строительство детских медицинских центров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС