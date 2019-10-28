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Памфилова считает, что российское общество пока не готово к референдуму по эвтаназии

Председатель Центризбиркома отметила, что этот вопрос является сложнейшим и требует подготовленности общества и медицины
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в РФ можно вынести на референдум, но российское общество к нему еще не готово.

"Нет никаких проблем организовать референдум по любому вопросу с точки зрения правовой или организационной. Проблема в другом - готово и созрело ли общество для того, чтобы такой сложнейший, мировоззренческий, философский, нравственный, этический вопрос [о разрешении эвтаназии] решать путем простого голосования большинством? На мой взгляд - нет", - сказала Памфилова ТАСС в понедельник.

По ее словам, вопрос о разрешении эвтаназии "из разряда тех сложнейших вопросов, которые большинством на референдумах, по крайней мере сейчас, при том состоянии медицины и общества, решать очень сложно".

"Я бы не взяла на себя такую ответственность утверждать, что это (референдум по эвтаназии - прим. ТАСС) возможно. Это требует серьезнейшего предварительного обсуждения со специалистами из разных сфер, глубочайшего осмысления этой проблемы. Чтобы это не вылилось в уродливые формы, когда разрешение эвтаназии станет поводом для того, чтобы создавать человеку как в медучреждениях, так и дома невыносимые условия, когда у него и выхода нет, как просить [эвтаназию]", - уточнила глава ЦИК.

В понедельник в эфире радио "Комсомольская правда" глава Минздрава РФ Вероника Скворцова высказала мнение, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать народ. Она отметила, что это очень сложный вопрос, касающийся права каждого человека на жизнь, и в ряде стран он решается референдумом. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет сформулированной позиции по вопросу о возможности проведения референдума, касающегося разрешения эвтаназии.

Теги
РоссияПамфилова, Элла Александровна
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