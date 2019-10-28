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Дело Марии Бутиной
Обновлено 

Освобожденная в США Мария Бутина вылетает в родной Барнаул

Отец россиянки Валерий Бутин сообщил, что Марии нужно привести себя в порядок в психологическом плане

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россиянка Мария Бутина, которая в субботу прибыла в Москву после освобождения из американской тюрьмы, в понедельник вечером вылетает в Барнаул. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС ее отец Валерий Бутин.

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"В самое ближайшее время", - сказал он, говоря о сроках вылета дочери в родной город. На вопрос, идет ли речь о понедельнике, Бутин ответил утвердительно.

Как ожидается, Бутина отправится в Барнаул из аэропорта Шереметьево.

"Первоочередной план состоит в том, чтобы привести себя в порядок в психологическом плане. Понятное дело, надо отдохнуть. Ситуация была тяжелой с ее пребыванием в местах не столь отдаленных, как говорят. Тяжелый перелет, нелегкая встреча, было очень много мероприятий, поэтому надо отдохнуть", - добавил собеседник агентства.

Бутина планирует отмечать день рождения 10 ноября в кругу семьи, сообщил ее отец. "[В день ее рождения] мы бы хотели побыть в кругу семьи. Я говорю это к тому, что никаких особых празднований, какого-то торжества мы не планируем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Бутин также отметил, что конкретные планы на будущее его дочь не строила, но "если появятся какие-то предложения, они будут с удовольствием рассмотрены". "Хочется, чтобы она применила те знания, которые до этих событий были получены. В конце концов, у нее три высших образования, достаточно большой опыт и политической работы, и организационный опыт. То есть, есть багаж, который хочется применить с пользой", - подчеркнул собеседник агентства.

Касаясь переживаний и воспоминаний дочери о событиях в США, Бутин рассказал, что только сейчас стал узнавать новые подробности того, что она пережила. "Не сказать, что ей это снится, все-таки это не так давно было. Но конечно, мы обсуждаем ситуацию, но это происходит постепенно. Это не значит, что мы сутки напролет только об этом говорим, но я действительно узнаю новые моменты, которые не было возможности по разным причинам обсудить по телефону", - продолжил он.

Отец Марии также рассказал о том, что из себя представляют 1100 исписанных ею страниц, о которых россиянка рассказала в одном из интервью. "Это материалы с анализом о том, что произошло, почему произошло, много воспоминаний о моментах, связанных с нахождением в заключении. Это будет такое и описательное, и аналитическое произведение. Сложно говорить, когда оно будет опубликовано, но планы эти есть, и они реализуются", - добавил собеседник агентства.

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СШАРоссияДело Марии Бутиной
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