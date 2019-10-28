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Стала известна причина смерти манекенщика Zombie Boy

По информации следователя по этому делу Мелиссы Ганьон, мужчина не покончил с собой, а погиб в результате несчастного случая
Рик Дженест (Zombie Boy) AP Photo/Felipe Dana
Описание
Рик Дженест (Zombie Boy)
© AP Photo/Felipe Dana

ОТТАВА, 28 октября. /ТАСС/. Канадский манекенщик Рик Дженест, более известный по прозвищу Зомби бой (Zombie Boy), погиб в результате несчастного случая, а не покончил жизнь самоубийством, как предполагалось ранее. Об этом в понедельник сообщил телеканал СTV со ссылкой на следователя по этому делу Мелиссу Ганьон.

Инцидент произошел 1 августа 2018 года, когда Дженест выпал с балкона третьего этажа дома своего знакомого в Монреале, находясь в нетрезвом виде. Уровень алкоголя в его крови в тот момент составлял 234 мг/дл, что почти в три раза больше, чем степень опьянения, с которой в Канаде допускают к управлению автомобилем.

Дженест родился 7 августа 1985 года в пригороде Монреаля Шатоге. С 16 лет он начал набивать на своем теле и лице татуировки, изображающие скелет человека, за что и получил свое прозвище. Дженест попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, наколовший на себе больше всего тату с насекомыми (176) и с человеческими костями (139).

Широкую известность манекенщик приобрел, снявшись в клипе на песню Леди Гаги Born This Way ("Рождена такой", 2011), а также в нескольких рекламных роликах.

Теги
Канада
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