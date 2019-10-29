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Власти Якутска помогут женщине, которая с детьми собирала на помойке корм для собаки

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина и четверо ее детей ищут еду в мусорных баках

ТАСС, 29 октября. Власти Якутска окажут необходимую помощь женщине, которая вместе с детьми искала в мусорных баках еду для собаки, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

В понедельник в социальных сетях появилось видео, на котором женщина с четырьмя детьми ищет еду в мусорных баках в Якутске.

"Женщине будет оказана материальная помощь от окружной администрации в виде малого социального контракта. Кроме того, ей будет оказаны содействие в определении двух малолетних детей в детский сад по месту жительства и помощь в трудоустройстве на посильную работу <...> Рассматриваются варианты оказания помощи семье дровами для печного отопления", - сказали в пресс-службе.

По данным мэрии, после появления в интернете видеоролика глава Якутска Сардана Авксентьева поручила управлению Гагаринского округа, к которому территориально относится место действия, разобраться в ситуации. Сотрудники управления встретились с женщиной. Она рассказала, что дети собирали пищевые отходы для собаки.

"Специалистами управы составлен акт о жилищных условиях и социальном статусе семьи. Семья находится в сложной жизненной ситуации: мама не работает, в общем доме с печным отоплением также проживают престарелые неработающие родители и сестра с несовершеннолетним ребенком", - добавил собеседник агентства.

После случившегося многие жители Якутска стали по собственной инициативе привозить в управу округа продукты для этой семьи. 

Теги
РоссияЯкутия
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