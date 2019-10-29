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Лавров: заложенные Примаковым принципы позволяют достигать результата без конфронтации

Как отметил глава МИД РФ, формирование многополярного мира, которое предвидел Примаков, было в 1990-х годах для многих неочевидным

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Принципы, сформулированные Евгением Примаковым, лежат в основе всех редакций Концепции внешней политики России, их основной посыл - твердое отстаивание национальных интересов без конфронтации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе "Время" на Первом канале по случаю 90-летия со дня рождения Примакова.

"Те принципы внешней политики, которые были им сформулированы параллельно с концепцией многополярности, сейчас составляют основу Концепции внешней политики Российской Федерации во всех ее редакциях, включая редакцию осени 2016 года, - приводит слова главы МИД РФ сайт ведомства. - Эти принципы означают, прежде всего, твердое отстаивание национальных интересов, но без того, чтобы впадать в конфронтацию, прагматизм, многовекторность, которая предполагает готовность сотрудничать с любой страной любой части мира, если есть встречная готовность делать это на основе взаимного уважения, равноправия и поиска баланса интересов".

"Вроде бы простые вещи, но они на самом деле работают, - продолжил Лавров. - Если опираться на эти принципы, то получается достигать результата, который отвечает интересам твоего государства, твоей страны, твоего народа".

Лавров напомнил, что формирование многополярного мира, которое предвидел Примаков, было в 1990-х годах для многих неочевидным. "Но Евгений Максимович Примаков предвидел его в ситуации, которая для многих тогда не казалась очевидной, - отметил министр. - Именно он в качестве практического воплощения своих идей предложил начать взаимодействие в рамках "треугольника" Россия - Индия - Китай (так называемый РИК). Этот "треугольник" был создан, и он продолжает существовать. В этом году состоялась 16-я встреча министров иностранных дел".

Глава МИД РФ добавил, что созданный Примаковым РИК стал прообразом БРИКС - "наиболее, наверное, продвинутого объединения нового типа". "Это воплощение многополярности, многополярной дипломатии: пять стран с разных континентов, которые продвигают единые подходы и к мировой экономике, и к мировой политике, - указал Лавров. - Поэтому Примаков уже одним этим, по-моему, навсегда вписал свое имя в мировую историю".

О Примакове

Советский и российский государственный деятель и известный востоковед Евгений Примаков (1929-2015) в разные годы занимал посты председателя правительства РФ, министра иностранных дел России, руководителя Центральной службы разведки СССР, директора Службы внешней разведки России, председателя Совета Союза Верховного Совета СССР, президента Торгово-промышленной палаты России, был депутатом Госдумы.

С его именем связывают перелом во внешней политике России в пользу концепции "многополярного мира". А демарш политика, над океаном отказавшегося лететь в Вашингтон после известия о начале бомбардировок Югославии, известен как легендарный "разворот над Атлантикой".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИндияРоссияКитайПримаков, Евгений Максимович
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