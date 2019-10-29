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В Дагестане намерены завершить проект по подключению соцобъектов к интернету в 2020 году

В республике планируют подключить к интернету 2900 объектов

МАХАЧКАЛА, 29 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана рассчитывают в 2020 году досрочно завершить проект по подключению социально значимых объектов к интернету (рассчитан до 2024 года). До конца 2019 года планируется выполнить не менее 26% программы, подключив более 600 объектов, сообщил ТАСС министр информатизации, связи и массовых коммуникаций региона Сергей Снегирев.

"Всего у нас 2900 объекта [должны быть подключены к интернету], в этом году должно быть подключено 26% - более 600 объектов. Мы в целом видим, что у нас есть хорошая возможность сдать [проект] с опережением. В 2020 году закончить подключение всех этих объектов", - сказал Снегирев.Всего

По словам министра, госконтракт на выполнение этих работ стоимостью 1,5 млрд рублей заключен с АО "Квант-Телеком", партнером которого в республике является дагестанский частный оператор АО "Электросвязь".

Как сообщил ТАСС генеральный директор "Электросвязи" Будун Будунов, досрочно завершить проект позволяет высокая степень обеспеченности республики магистральными оптоволоконными сетями. " За счет того, что мы уже много лет занимаемся оптоволокном, у нас есть фундамент - магистрали, охватывающие все районные центры. В этом году мы должны сделать 26%, но планы перед собой ставим в 35-40%, а в следующем постараемся полностью закрыть [проект]", - сказал Будунов.

Глава Минкомсвязи Дагестана уточнил, что общая протяженность оптоволоконных сетей в регионе составляет 2,2 тыс. км. "Сейчас нужно просто "дотянуться" до этих объектов. И если в каком-то регионе это 70-80 км, то здесь это совсем другие расстояния", - добавил Снегирев.

Подключение социально значимых учреждений страны к интернету запланировано в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика". Нацпроект включает в себя шесть федеральных проектов, одна из его задач - обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.

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