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Ежегодная премия СВР в области литературы и искусства будет носить имя Евгения Примакова

Она была учреждена 6 января 2000 года

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Ежегодно вручаемая премия Службы внешней разведки (СВР) России будет носить имя Евгения Примакова. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

"В связи с 90-летием со дня рождения Евгения Максимовича Примакова, а также с учетом его заслуг перед Службой внешней разведки РФ директором службы Сергеем Нарышкиным принято решение о присвоении имени Е. М. Примакова ежегодной премии СВР России в области литературы и искусства", - сообщил представитель СВР.

Премия за лучшие художественные произведения об отечественной разведке была учреждена 6 января 2000 года. Ее основной целью является привлечение внимания широкой российской общественности к лучшим работам о разведке, рассказывающим о людях, причастных к истории нашей страны и мало известных широкой публике из-за специфики работы.

Ежегодно присуждаются три премии авторам лучших работ в области литературы, изобразительного искусства, телевидения и журналистики. Лауреатами премии в разное время становились народный артист СССР Юрий Соломин, народный художник СССР Алексей Шилов, народный художник РФ скульптор Андрей Ковальчук, писатель и историк спецслужб Теодор Гладков, писатель и журналист Николай Долгополов и многие другие.

Торжественное вручение директором СВР премий СВР в области литературы и искусства имени Примакова, приуроченное к Дню работника органов безопасности России, пройдет в декабре 2019 года в штаб-квартире службы в Ясенево.

Евгений Примаков в 1991 году возглавлял Центральную службу разведки СССР, в 1991-1996 годах был первым директором Службы внешней разведки России.

Теги
РоссияПримаков, Евгений Максимович
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