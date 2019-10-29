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"ВКонтакте" открыла прием заявок на VK Cup 2019

Призовой фонд турнира составит 2 752 512 рублей

Социальная сеть "ВКонтакте" открыла прием заявок на чемпионат VK Cup 2019. В этом году обновились правила участия в турнире, добавились другие направления, а также появился образовательный блок, сообщили в соцсети. 

"Участниками соревнования в разные годы были 12 чемпионов мира по программированию, многие из которых присоединились к команде "ВКонтакте". Параллельно мы проводили состязания и для других специалистов - например, дизайнеров и мобильных разработчиков. Вдохновившись идеей сделать VK Cup еще амбициознее и масштабнее, мы объединили эти проекты и создали чемпионат для всех, кто не боится бросить себе вызов", - отметил директор по продукту "ВКонтакте" Иван Козлов. 

В обновленном чемпионате объединили четыре соревнования: по олимпиадному программированию, по дизайну интерфейсов, по мобильной разработке, а также по машинному обучению. 

Все соревнования проходят параллельно и состоят из трех этапов: квалификация, отборочный тур, в который попадут 256 участников, и финал (40 участников). Он состоится в апреле в Санкт-Петербурге.

В этом году участники отборочного тура смогут пройти онлайн-курс по управлению проектами, который подготовила бизнес-школа ВШМ СПбГУ. 

Присоединиться к VK Cup сможет любой желающий старше 14 лет. Подать заявку на участие можно до 4 декабря. Общий призовой фонд составит 2 752 512 рублей.

Первый VK Cup был организован в 2012 году. В 2018 году состоялся пятый турнир, в котором приняли участие 3279 команд. Всего победителям чемпионата "ВКонтакте" выплатила более 12 млн рублей. 

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