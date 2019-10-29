В Крыму планируют создать фестиваль сельского туризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Крыма планируют проводить в республике ежегодный фестиваль сельского туризма. Законопроект, которым предусматривается мероприятие, сейчас находится на согласовании, сообщил журналистам во вторник председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета республики Алексей Черняк.

"В [новом] законе предусмотрено ежегодное событийное мероприятие, посвященное фестивалю сельских регионов Крыма, которое будет проводиться в одном из сельскохозяйственных районов. <…> Это отдельный законопроект, который есть в планах Государственного совета [Крыма]. Это закон о поддержке и развитии туристической отрасли", - сказал Черняк в рамках IX Туристского форума "Открытый Крым".

Он отметил, что законопроект сейчас проходит процедуру согласования с федеральными властями.

IX Туристский форум "Открытый Крым" проходит в Симферополе 29 и 30 октября. Он собрал более 5 тыс. лидеров туристической отрасли Крыма и других курортных регионов России, а также иностранные делегации. На форуме подводят итоги высокого курортного сезона на Юге России, а также обсуждают векторы развития внутреннего и въездного туризма в соответствии со стратегией до 2035 и вопросы легализации мини-отелей. Впервые в Крыму пройдет финал всероссийской открытой ярмарки событийного туризма Russian Open Event Expo, организованной Федеральным агентством по туризму.

По данным властей Крыма, за десять месяцев 2019 года на полуострове отдохнули 6,87 млн человек - больше, чем за весь прошлый год (6,8 млн человек). Ранее сообщалось, что в 2019 году здесь рассчитывают принять порядка 7,5 млн туристов. В 2020 году турпоток в республику, по прогнозам, превысит 8 млн человек.