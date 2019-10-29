Власти Крыма задумались об открытии горнолыжного курорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. В 2020 году специалисты исследуют северный склон горы Ай-Петри и горный массив Чатыр-Даг, чтобы понять, возможно ли в этом месте открыть горнолыжный курорт. Об этом сообщил во вторник журналистам в рамках IX туристского форума "Открытый Крым" и.о. министра курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Глава Крыма Сергей Аксенов 23 октября в докладе о планах работы правительства региона на пятилетний период сообщил, что заключен двухлетний контракт с экспертной организацией, которая изучит возможность реализации проекта горнолыжного курорта в районе гор Ай-Петри и Чатыр-Даг.

"Проводит [исследование] одна из нескольких компаний в России, которая обладает полномочиями по сертификации горнолыжных трасс, - сказал Волченко, отвечая на вопрос журналистов о том, когда будет разработан проект. - Это будет понятно после проведенного исследования в следующем году. Так, чтобы это исследование было уже официальным, со всеми лицензиями, чтобы понимать, есть ли климатические природные возможности для организации горнолыжного курорта на северном склоне горы Ай-Петри и Чатыр-Даг".

Он отметил, что сейчас не существует ни одного исследования климатической пригодности крымских гор для организации горнолыжных курортов. Проект может быть создан только после официального подтверждения природных возможностей, добавил и.о. министра.

IX туристский форум "Открытый Крым" проходит в Симферополе 29 и 30 октября. Он собрал более 5 тыс. лидеров туристической отрасли Крыма и других курортных регионов России, а также иностранные делегации. На форуме подводят итоги высокого курортного сезона на Юге России, а также обсуждают векторы развития внутреннего и въездного туризма в соответствии со стратегией до 2035 и вопросы легализации мини-отелей. Впервые в Крыму пройдет финал всероссийской открытой ярмарки событийного туризма Russian Open Event Expo, организованной Федеральным агентством по туризму.