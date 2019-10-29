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В Северной Осетии этнографический диктант напишут на 106 площадках

Ожидается, что диктант напишут около 3,7 тыс. участников

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 октября. /ТАСС/. Большой этнографический диктант напишут на 106 площадках в Северной Осетии, которые откроются на базе образовательных организаций во Владикавказе и районах республики. Ожидается около 3,7 тыс. участников, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства образования субъекта.

"В 2018 году площадок было немного больше - 120 и около 3,7 тыс. участников. В этом году было принято решение укрупнить площадки, но сделать их большей вместимости. Так что количество участников ожидается не меньше, чем в прошлом году", - отметили в пресс-службе.

По данным министерства, основной площадкой станет Северо-Осетинский государственный университет им. К.Хетагурова, а также общеобразовательные школы республики. Международная просветительская акция пройдет 1 ноября. Проведение акции приурочено ко Дню народного единства.

Международный этнографический диктант впервые состоялся в 2016 году. Он проходит ежегодно в преддверии Дня народного единства в 85 регионах РФ и в ряде зарубежных стран. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов - общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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