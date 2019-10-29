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Президент Кубы заявил, что посетит Москву на празднование 75-летия Победы в 2020 году

Мигель Диас-Канель Бермудес также поблагодарил президента России Владимира Путина за это приглашение
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и президент РФ Владимир Путин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и президент РФ Владимир Путин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 29 октября. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес подтвердил, что примет участие в праздничных мероприятиях в Москве в честь 75-летия Победы в 2020 году.

"Я благодарен вам за приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы на фашизмом. И подтверждаю свое присутствие на этом мероприятии", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Диас-Канель отметил важное значение своего нынешнего визита в Россию, указав, что это его первая поездка в Европу после избрания на пост президента. "Думаю, что это очень символично для мира, это знак того, какой приоритет и какие отношения нас связывают с Россией", - добавил он.

Президент Кубы позитивно оценил итоги визита премьер-министра России Дмитрия Медведева на Кубу в начале октября 2019 года. "Имеет особенное значение то, что высокое руководство России посетило Кубу в сложный момент, когда происходит эскалация агрессии США против Кубы. Это говорит о том, что позиция России и Кубы остается неизменной под угрозами США", - подчеркнул он. Диас-Канель добавил, что в стране внимательно следят за тем, как укрепляется роль России, которая заключается в том, "чтобы сломить превосходство, которое стараются распространить США".

Президент Кубы передал Путину "очень теплые приветствия от Рауля Кастро" и пригласил посетить Кубу, когда это позволит график российского лидера. "Пользуясь возможностью, мы повторяем приглашение посетить нашу страну, когда это будет для вас возможно", - сказал он.

"Спасибо большое за приглашение, обязательно им воспользуюсь. И передайте самые наилучшие пожелания товарищу Кастро", - ответил ему Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКубаРоссия
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