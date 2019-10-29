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Археологи нашли в Нижегородском кремле остатки первого в России фуникулера

Транспортное средство появилось в городе в 1896 году, однако позднее его снесли, а сведения о точном местоположении оказались забыты

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 октября. /ТАСС/. Ученые из Института археологии Российской академии наук обнаружили на территории Нижегородского кремля остатки фуникулера, старейшей в России установки такого рода, соединявшей трамвайные линии верхней и нижней частей города. Об этом во вторник сообщила пресс-служба института.

"Хотя фуникулер был построен в конце XIX века и действовал до 1926 года, никаких чертежей или строительных планов не сохранилось. Найденные остатки водонапорной башни и коммуникаций позволят уточнить данные о конструкции фуникулера и технические детали его работы, известные лишь в общих чертах", - цитирует пресс-служба сотрудника Волжской экспедиции Института археологии РАН Алексея Свиридова.

Фуникулеры (элеваторы) появились в Нижнем Новгороде в 1896 году. Всего к открытию Всероссийской промышленно-художественной выставки построили два элеватора, которые соединяли между собой трамвайные линии, расположенные на разных по высоте участках города: Верхебазарной и Нижнебазарной. Эти установки проработали до 1926 года, когда была построена единая трамвайная сеть, связавшая верхнюю и нижнюю части города.

Они были устроены по типу зубчатых канатно-проволочных железных дорог, которые на тот момент уже были хорошо известны в Европе. В этих конструкциях между основными рельсами прокладывался зубчатый, благодаря которому вагон фуникулера удерживался на склоне и не скатывался назад.

Как уточнила пресс-служба, нижегородские фуникулеры работали по принципу перегрузки верхнего вагона водяным балластом: перед спуском вагона с волжского откоса в его бак с помощью специально построенной водонапорной башни нагнеталась вода, под тяжестью которой вагон перемещался вниз, а такой же вагон с пустыми баками поднимался.

Забытые технологии прошлого

Фундамент, стены, а также трубы водоводов, соединявшие башню и верхнюю станцию одного из этих фуникулеров, были открыты Свиридовым и его коллегами во время раскопок, которые ученые института проводили в прошлом году у Часовой башни Нижегородского кремля.

Археологи уже достаточно давно пытались локализовать место постройки фуникулера, точное положение которого оказалось забытым после того, как водонапорную башню снесли в начале прошлого столетия, а ее фундамент засыпали четырехметровым слоем грунта.

Это открытие, как надеются ученые, позволит точнее воссоздать исторический облик города и понять, где находились фуникулеры и прочие элементы транспортной системы Нижнего Новгорода конца XIX века, что важно в контексте реализации "Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года".

В частности, воссоздание Кремлевского элеватора в его историческом облике на откосе Нижегородского кремля запланировано к 800-летию Нижнего Новгорода, празднование которого состоится в 2021 году.

Теги
РоссияНижегородская область
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