В УПЦ считают решение Элладской церкви о признании ПЦУ противоречащим канонам

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Решение Элладской православной церкви (ЭПЦ) признать так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ) противоречит священным канонам и является большой ошибкой. Об этом заявил Отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви (УПЦ).

"Выражаем сожаление в связи с этим решением, которое противоречит священным канонам и традиции церкви, а также является большой ошибкой, которая наносит вред как православию на Украине, так и всеправославному единству", - цитирует заявление синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

В заявлении также указано, что решение Элладской церкви является "ножом в спину канонической УПЦ, которая все годы страдала от церковного раскола". Окончательное решение о возможности дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с духовенством Элладской церкви будет принимать Священный синод УПЦ.

12 октября 2019 года Архиерейский собор ЭПЦ признал право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию ПЦУ, за которой РПЦ не признает статуса канонической церкви. ПЦУ, созданная на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата, - получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Другие поместные православные церкви не объявляли о том, что признают новую церковную структуру канонической.

Решение Варфоломея о предоставлении ПЦУ томоса об автокефалии стало причиной того, что 15 октября 2018 года РПЦ разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.