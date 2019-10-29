Депутат в Ингушетии предлагает повысить возрастной ценз на продажу сигарет до 21 года

МАГАС, 29 октября. /ТАСС/. Пропаганда в СМИ здорового образа жизни и повышение возрастного ценза на продажу сигарет до 21 года являются наиболее эффективными методами борьбы с курением, такое мнение ТАСС выразил зампредседателя комитета по здравоохранению, социальной политике и труду Народного собрания Ингушетии Ильяс Богатырев.

23 октября представители "Единой России" внесли в Госдуму поправки, приравнивающие к табачным изделиям электронные сигареты, курительные смеси и вейпы. На такие изделия, в случае одобрения поправок, будут распространяться нормы и ограничения, действующие в отношении обычных сигарет. Речь идет в том числе об ограничении на их продажу, курение в определенных местах, рекламу.

"Я считаю нецелесообразным приравнивание электронных сигарет к обычным. Я бы повысил возраст продажи несовершеннолетним до 21 года <...>. Если мы хотим привить населению здоровый образ жизни, необходимо <...> рассказывать о вредности употребления табачных изделий, необходимо рекламировать в СМИ здоровый образ жизни", - сказал Богатырев.

По его словам, необходимо проверять все ввозимые из-за границы курительные изделия и сертифицировать их.