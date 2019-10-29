Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Центре им. Бакулева сообщили о стабильном снижении показателей детской смертности

Как отметили в исследовательском центре, с начала 2019 года смертность детей с врожденным пороком сердца снизилась до 1,3%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Показатели детской смертности в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева за последние годы стабильно снижаются, с начала этого года смертность детей с врожденным пороком сердца снизилась до 1,3%. Об этом сообщили ТАСС в НМИЦ во вторник.

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал статью, в которой содержалась информация об участившихся в клинике случаях детских смертей за последний год.

"Официально констатируем, что показатели общей летальности в Центре в группе детей от 0 до 18 лет с врожденным пороком сердца стабильно снижаются. В 2017 году - 3,2%, в 2018 году - 2,9 %, за 10 месяцев 2019 года - 1,3%. Также снижаются показатели летальности и по другим типам операций", - говорится в сообщении.

Согласно официальному заявлению НМИЦ, портал Mash опубликовал статью, не проверив полученную информацию и не запросив официальный комментарий центра. В медцентре отметили, что решение о необходимости направления пациента на получение высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) принимается на основании врачебной комиссии.

"Основанием для направления пациента в ФГБУ "НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева" Минздрава России, равно как и в другие федеральные центры для оказания ВМП является решение Комиссии органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения по отбору пациентов для оказания ВМП. Нормативные требования по оказанию ВМП, выполняются неукоснительно каждой организацией, в том числе и ФГБУ "НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева" Минздрава России", - говорится в сообщении пресс-службы центра.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Россия передала библиотеке ООН собрание сочинений Примакова
Постпред России при ООН Василий Небензя считает, что собрание сочинений займет достойное место на полках библиотеки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС