В Центре им. Бакулева сообщили о стабильном снижении показателей детской смертности

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Показатели детской смертности в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева за последние годы стабильно снижаются, с начала этого года смертность детей с врожденным пороком сердца снизилась до 1,3%. Об этом сообщили ТАСС в НМИЦ во вторник.

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал статью, в которой содержалась информация об участившихся в клинике случаях детских смертей за последний год.

"Официально констатируем, что показатели общей летальности в Центре в группе детей от 0 до 18 лет с врожденным пороком сердца стабильно снижаются. В 2017 году - 3,2%, в 2018 году - 2,9 %, за 10 месяцев 2019 года - 1,3%. Также снижаются показатели летальности и по другим типам операций", - говорится в сообщении.

Согласно официальному заявлению НМИЦ, портал Mash опубликовал статью, не проверив полученную информацию и не запросив официальный комментарий центра. В медцентре отметили, что решение о необходимости направления пациента на получение высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) принимается на основании врачебной комиссии.

"Основанием для направления пациента в ФГБУ "НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева" Минздрава России, равно как и в другие федеральные центры для оказания ВМП является решение Комиссии органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения по отбору пациентов для оказания ВМП. Нормативные требования по оказанию ВМП, выполняются неукоснительно каждой организацией, в том числе и ФГБУ "НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева" Минздрава России", - говорится в сообщении пресс-службы центра.