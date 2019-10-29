Жителям прибрежных сел Байкала могут разрешить приватизировать землю у озера

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Межведомственная рабочая группа по совершенствованию земельного законодательства на особо охраняемых природных территориях, в которую входят в частности представители Минэкономрзавития, Минприроды, Росреестра и Росимущества, подготовит предложения об изменениях законодательных норм для жителей особо охраняемой Байкальской природной территории. Изменения в перспективе позволят местным жителям приватизировать используемые земельные участки, говорится в сообщении Росреестра.

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В настоящее время к особо охраняемой природной территории относится не только само озеро Байкал, но и прибрежные земли, являющиеся его водоохранной зоной. Эти земли, согласно действующему законодательству, ограничены в обороте - сделки с ними недействительны, а приватизация участков запрещена, что, однако, не ограничивает их предоставление в пользование. На этой территории расположены в том числе около 150 населенных пунктов, в которых проживает более 100 тыс. человек.

"Совершенствование законодательства позволит правообладателям легально оформить право собственности на существующие объекты недвижимости в национальных парках, а органам местного самоуправления - исполнить социальные обязательств перед местными жителями, в том числе в части строительства на этих территориях социальных и инфраструктурных объектов, на которые выделяются средства федерального бюджета. Для выработки согласованных позиций принято решение о подготовке членами рабочей группы конкретных предложений по внесению изменений в действующее законодательство", - говорится в сообщении.

Решение было принято на первом заседании рабочей группы под председательством заместителя Министра экономического развития РФ - руководителя Росреестра Виктории Абрамченко. Абрамченко в ходе заседания заявила, что работа по изменению законодательства нацелена на обеспечение нормальных условий жизни местного населения, которое сейчас не может полноценно использовать земельные участки.

Центральная экологическая зона Байкальской природной территории включает в себя Байкал, являющийся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, прилегающую к озеру водоохранную зону, а также особо охраняемые природные территории. Хозяйственная деятельность в этой зоне ограничена законодательством.