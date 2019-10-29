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Воспитателя детсада в Ярославле отстранили от работы после избиения ребенка сверстниками

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано, как лежащего ребенка пинают и бьют другие дети, а взрослые не пытаются остановить избиение

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Воспитателя детского сада в Ярославле, во дворе которого дети избили девочку, временно отстранили от работы, департамент образования мэрии Ярославля в связи с инцидентом начал служебную проверку. Об этом журналистам сообщила директор департамент Елена Иванова.

Во вторник в соцсетях появилось видео, на записи видно, как лежащего ребенка пинают и бьют другие дети. Некоторые из них запрыгивают на сверстника. Взрослые не пытаются остановить избиение.

"В связи с видеоинформацией в социальных сетях о ситуации в "Детском саду 236" департамент образования мэрии города Ярославля проводит проверку в отношении действий руководителя и воспитателя детского сада. На время проведения служебной проверки воспитатель отстранен от работы", - сказала Иванова.

По ее словам, после проверки будут приняты меры в соответствии с нормами российского законодательства. "Сейчас ребенок проходит медицинское обследование на предмет состояния физического здоровья. Далее, c согласия родителей, ребенок будет обследован психологами", - добавила Иванова.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин начал проверку в детском саду. Как сообщил ТАСС Крупин, пострадавшая девочка была новенькой в коллективе.

Следственное управление СК РФ по Ярославской области по сообщениям СМИ об избиении ребенка в детском саду сверстниками проводит проверку.

Теги
РоссияЯрославская область
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