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Участница шоу "Уральские пельмени" Михалкова объявила об уходе из коллектива

Она объяснила такое решение стремлением к развитию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Участница юмористического шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила о своем уходе из творческого объединения. Заявление она сделала на своей официальной странице в Instagram.

"Теперь официально: я больше не являюсь участницей юмористического коллектива "Уральские Пельмени", - написала Михалкова.

Артистка объяснила решение стремлением к развитию. "В "Пельменях" я достигла потолка. Меня просили остаться, но то, что предлагали - все это я переросла <…> Жизнь у меня сверхактивная: готовлю собственное шок-шоу с интеллигентным юмором, снимаю кулинарную передачу, монтирую острый видеопроект в интернете", - рассказала Михалкова.

"Уральские пельмени" - творческое объединение из Екатеринбурга, которое было основано в 1993 году как команда КВН. С 2009 года "Уральские пельмени" представляют одноименное юмористическое шоу на телеканале СТС.

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