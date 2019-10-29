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Обвиняемый в организации убийства россиянин экстрадирован из Франции

По данным МВД России, обвиняемый вместе с сообщником совершил убийство своего оппонента в Краснодарском крае в 2013 году

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Гражданин России, объявленный в международный розыск по обвинению в организации убийства, экстрадирован из Франции в Россию. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе российского МВД.

"Сегодня из Франции в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России доставлен гражданин РФ, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33 ["Организатор преступления"], частью 2 статьи 105 ["Убийство"], частью 2 статьи 222 УК РФ ["Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору"]", - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы, обвиняемый в 2013 году вместе с сообщником спланировал и совершил убийство своего оппонента в Краснодарском крае. В ходе расследования было установлено, что злоумышленник покинул территорию России, в августе 2015 года он был объявлен в международный розыск, а в ноябре 2016 года задержан на территории Франции.

"В октябре текущего года французскими компетентными органами принято решение о передаче разыскиваемого представителям РФ. Экстрадиция состоялась", - отметили в МВД.

Теги
РоссияФранция
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