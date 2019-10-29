В российских школах пройдет всероссийский урок к 100-летию конструктора Калашникова

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ разработало методические рекомендации по проведению в российских школах 10 ноября всероссийского урока, посвященного 100-летию со дня рождения конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Документ опубликован во вторник на официальном сайте ведомства.

"Основными задачами методических рекомендаций являются воспитание чувства патриотизма, формирование российской идентичности школьников на основе изучения примеров выдающихся отечественных военно-технических изобретений, а также рост интереса школьников к службе в армии", - отмечается в тексте.

Рекомендации подготовлены в помощь педагогам, ведущим работу по патриотическому воспитанию и формированию гражданской идентичности школьников. Согласно документу, тематические уроки могут быть проведены в начальной, основной и старшей школе и востребованы учителями истории, обществознания, основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), русской литературы.

В соответствии с рекомендациями, предполагается возможность проведения интегрированного (бинарного) урока учителями истории и ОБЖ, истории и русской литературы с использованием наглядных пособий, карт, с элементами соревнования в сборке и разборке АК, а также с опорой на книги автобиографического содержания и стихи самого Калашникова.

Цели урока

В ведомстве позже подчеркнули, что тематические уроки носят исключительно просветительский характер.

"Уроки, посвященные столетию великого российского инженера, носят исключительно просветительский и гуманистический характер. Отметим, что пояснительные материалы к методическим рекомендациям, опираясь в своем содержании на исторические факты, предназначены для педагогов, а не учащихся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы уроков рекомендовано использовать с опорой на автобиографические книги Калашникова и рассказывать о его жизни, творчестве и общественной деятельности в контексте содержания дисциплин. Кроме того, использование боевого оружия в рамках уроков не предусматривается.

В пресс-службе добавили, что календарь памятных дат и событий, рекомендованных школам для проведения тематических уроков, включает в себя более 40 наименований. Среди них - День Победы, Международный день учителя и 100-летие Калашникова.

Советский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае. Его самое знаменитое изобретение - автомат АК-47 - появился в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. Более 40 лет Калашников жил и работал в Ижевске, его именем назван концерн - крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Калашников скончался 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни.