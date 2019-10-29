Судьи КС, ВС России и судов Германии обсудили проблемы давления на правосудие

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Диалог высших судов России и Германии состоялся в Лейпциге, в рамках мероприятия представители Конституционного суда (КС) РФ и Верховного суда РФ, а также Федеральных судов Германии обсудили вопросы независимости судебной власти и развитие электронного судопроизводства. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе КС РФ.

"Традиционный Диалог высших судов прошел в здании Федеративного административного суда Германии (город Лейпциг). Юбилейные даты определили его главную тему "Основной закон Германии 1949 и Конституция России 1993: новый правовой и политический старт двух свободных государств. Взгляд в прошлое и будущее в меняющемся мире". Участники обсуждали вопросы независимости судебной власти обеих стран, проблемы давления на правосудие со стороны социальных медиа, развитие электронного судопроизводства", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

К участию в Диалоге были приглашены: с российской стороны - председатели и судьи Конституционного и Верховного судов; с немецкой стороны - председатели и судьи Федерального конституционного суда, Федерального административного суда, Федерального суда по финансовым спорам, Федерального суда по социальным спорам, Федерального суда по трудовым спорам и другие. Участники мероприятия также рассмотрели проблемы взаимоотношений наднациональных и национальных судов, оценили влияние на развитие права и правовую защиту использования цифровых технологий.

Диалог высших судов России и Германии ежегодно на регулярной основе. Впервые он был проведен в 1998 году в Баден-Бадене. Предыдущий Диалог высших судов состоялся в прошлом апреле в Санкт-Петербурге.