ТАСС, 30 октября. Специалисты зафиксировали превышение показателей загрязнения воды в Амуре у города Хабаровска в связи со сбросом неочищенных стоков в реку, сообщило в среду Дальневосточное УГМС.

Главная канализационная насосная станция в Хабаровске была остановлена с 21 по 26 октября в связи с работами по расширению и реконструкции городской канализации.

"В связи со сбросом неочищенных сточных вод МУП города Хабаровска "Водоканал" в реку Амур, связанным с реконструкцией канализации, были организованы дополнительные наблюдения за загрязнением воды реки Амур в районе гидростанции Хабаровск <...>. По результатам анализа проб воды, отобранных 22 октября <...>, концентрация биологического потребления кислорода за пять суток превысила допустимую норму в 1,3 раза, отобранных 26 октября <...> - концентрация азота нитритного превысила допустимую норму в 3,7 раз", - говорится в сообщении Дальневосточного УГМС.

В пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре, к которому по Амуру движется из Хабаровска пятно неочищенных стоков из Хабаровска, ТАСС сообщили, что здесь принципиальных изменений качества воды не зафиксировано. "Пятно до нас уже дошло. <...> В Хабаровске зафиксированы превышения некоторых элементов <...>. У нас каких-то особых сдвигов в качестве воды нет, в водопроводной системе вода соответствует всем нормативам с учетом гиперхлорирования", - сообщил собеседник.

По его словам, ожидается, что пятно будет проходить мимо города до конца недели. Гиперхлорирование водопроводной воды будет продолжено, также сохраняются рекомендации горожанам использовать для приготовления пиши и мытья посуды кипяченую воду. Кроме того, число проверок воды остается увеличенным: сейчас анализы воды в Амуре проводят трижды в день, а воду, которая поступает в водопроводную систему города, проверяют два раза в день.

На пути движения пятна всего два крупных города Хабаровского края - Комсомольск-на-Амуре и Амурск, - остальные населенные пункты - небольшие села и поселки. Численность населения Комсомольска-на-Амуре превышает 246,5 тыс. человек, Амурска - более 39 тыс. человек. Оба города находятся на левом берегу Амура, Амурск расположен в 328 километрах к северу от Хабаровска и в 45 километрах к югу от Комсомольска-на-Амуре.