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Более 2 млн дел рассмотрено в Мосгорсуде с начала 2019 года

При этом, по словам председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, после организации работы конституционных и апелляционных судов общее количество судей в столице было сокращено почти на 100

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Более 2 млн судебных дел было рассмотрено в Мосгорсуде с начала текущего года. Об этом сообщила в среду в ходе заседания Мосгордумы председатель Мосгорсуда Ольга Егорова.

"Мы работаем с большой нагрузкой, в этом году рассмотрели более 2 млн дел и материалов. В том году было всего два [миллиона дел]. В каждом году прирост идет по 25%. Я неоднократно ставила вопрос об увеличении численности [судей]. К сожалению, не я эти вопросы решаю, это решает Верховный суд и закон федеральный", - сказала Егорова.

По ее словам, после организации работы конституционных и апелляционных судов общее количество судей в столице было сокращено почти на 100.

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