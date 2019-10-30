Справороссы внесли в Думу документ об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. Об этом в среду сообщила пресс-служба Миронова.

Инициатива предполагает наказание за пропаганду наркотических средств в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Если такие действия совершаются с использованием интернета - до семи лет лишения свободы. Сейчас за подобные действия предусмотрена только административная ответственность.

"На днях президент поручил правительству подготовить законопроект об установлении уголовной ответственности за склонение к употреблению наркотиков и их пропаганду в интернете. Мы фактически уже сделали за правительство эту работу", - приводит слова Миронова пресс-служба фракции.

"Наc давно тревожит очень опасная тенденция так называемого мягкого потребления, когда негативное отношение к тяжелым наркотическим средствам сочетается с лояльностью к веществам, которые рекламируются как легкие, неопасные, - отметил лидер справороссов. - Считаю, что надо жестко пресекать распространение не только наркотиков, но и подобного рода информации, которая является пропагандой".