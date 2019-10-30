Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: во владимирской ОКБ проводятся следственные действия после увольнения главврача

Губернатор региона 25 октября подписал распоряжение о прекращении трудового договора с главным врачом Областной клинической больницы Любовью Быковой

ВЛАДИМИР, 30 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят следственные и оперативные мероприятия в Областной клинической больнице Владимира. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах региона.

"В ОКБ проводятся следственные и оперативные мероприятия", - отметил собеседник агентства.

Утром 30 октября пресс-служба администрации Владимирской области сообщила о прекращении трудового договора с главным врачом Областной клинической больницы Любовью Быковой в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ, распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин 25 октября.

Официальными комментариями о проведении следственных и оперативных действий региональных управлений СК, УМВД и ФСБ ТАСС пока не располагает. Информация уточняется.

Теги
РоссияВладимирская областьСипягин, Владимир Владимирович
Реклама на ТАСС
Актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту рейса Москва - Тель-Авив
Вылет самолета из Шереметьево отложен
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС