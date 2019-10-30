Источник: во владимирской ОКБ проводятся следственные действия после увольнения главврача

ВЛАДИМИР, 30 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят следственные и оперативные мероприятия в Областной клинической больнице Владимира. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах региона.

"В ОКБ проводятся следственные и оперативные мероприятия", - отметил собеседник агентства.

Утром 30 октября пресс-служба администрации Владимирской области сообщила о прекращении трудового договора с главным врачом Областной клинической больницы Любовью Быковой в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ, распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин 25 октября.

Официальными комментариями о проведении следственных и оперативных действий региональных управлений СК, УМВД и ФСБ ТАСС пока не располагает. Информация уточняется.