Путин в Будапеште встретится с главами христианских церквей Ближнего Востока

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, который в среду совершит рабочий визит в Венгрию, встретится с глава христианских церквей Ближнего Востока, завершив программу в Будапеште, российский лидер направится в Калининград.

"Президент Путин сейчас вылетает в Будапешт с рабочим визитом, предстоят его контакты с коллегой [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном, далее российско-венгерские переговоры, будет подписан целый ряд совместных документов, Путин и Орбан дадут пресс-конференцию по итогам своих контактов", - рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, также у российского лидера "будет очень интересная встреча, организованная премьер-министром Орбаном - встреча с главами христианских церквей Ближнего Востока". "В целом Россия очень много делает для защиты христианских церквей на Ближнем Востоке, много делала она и в Сирии для этого, поэтому встреча будет интересная", - считает пресс-секретарь президента.

Он добавил, что "Путин посетит штаб-квартиру Международной организации дзюдо, которая, в том числе, находится и в Будапеште".

Говоря о дальнейших планах главы российского государства, Песков сообщил, что Путин из Будапешта перелетит в Калининград, "где у него запланирована рабочая программа по внутренним делам".