Половину бюджетных мест в вузах России в 2019 году заняли сдавшие ЕГЭ на 70 баллов и выше

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Большую половину бюджетных мест в российских вузах в 2019 году заняли выпускники, средний балл ЕГЭ которых - 70 и выше. На платных местах таких ребят - больше 30%. Об этом в среду сообщил ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной приемной кампании на очные программы бакалавриата и специалитета в российские вузы в 2019 году.

"Впервые в истории российского высшего образования на большую половину бюджетных мест России зачислены отличники, то есть те, кто сдал на 70 баллов и выше единый государственный экзамен", - сообщил Кузьминов, представляя результаты мониторинга качества приема.

По его словам, это очень важный результат, который говорит о существенном улучшении качества знаний выпускников общеобразовательной школы, большей их адаптации к процедурам к ЕГЭ, серьезном улучшении селективности в отборе.

"На платных местах отличников теперь больше - 30%. Это тоже абсолютный рекорд за всю историю российского образования, показатель качества нашей системы высшего образования", - отметил Кузьминов.

Согласно данным мониторинга, на бюджетные места в 2019 году зачислено на 5 тыс. человек больше по сравнению с прошлым годом - 296 тыс. человек. На платной основе были зачислены 196 тыс. человек - на 4 тыс. больше, чем во время приемной кампании 2018 года.

Поляризация вузов

Ректор НИУ ВШЭ отметил, что всего вузов, где на бюджетные места поступили дети со средним баллом ЕГЭ 80 и выше, 54. Это он назвал "очень высоким качеством приема". Вузов с высоким качеством приема (средний балл ЕГЭ в пределах 70-80) - 119. В 2018 году таких вузов было 38 и 120 соответственно.

"Группа очень высокого качества растет очень быстро, а группа просто высокого качества - уже ощутимо медленнее. Это показывает рост поляризации вузов по качеству, укрепление группы "очень сильных", которые растут за счет перетока к ним сильных абитуриентов, в том числе на платные места", - пояснил ректор ВШЭ.

В топ-25 государственных вузов по качеству бюджетного приема вошли 15 московских вузов, 6 петербургских, 2 из Нижегородской области и по одному из Новосибирской области и Пермского края. Четыре вуза в топовой группе - филиалы: все три филиала НИУ ВШЭ и один филиал РАНХиГС. В одиннадцати вузах этой группы средний балл бюджетного приема - выше 90, среди них есть вузы с большим набором (от 1 до 3 тыс. человек): МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, Университет ИТМО.

О мониторинге

Высшая школа экономики и "Яндекс" при поддержке Минобрнауки России и Рособрнадзора проводят мониторинг качества приема в вузы ежегодно, начиная с 2010 года. В нем анализируются показатели не только качества знаний зачисленных на первый курс абитуриентов, но и репутации самих университетов. Мониторинг традиционно является ключевым ориентиром при выборе абитуриентами вуза и образовательной программы.

Качество приема оценивается по среднему баллу абитуриентов, зачисленных на первый курс по итогам ЕГЭ. Результаты победителей и призеров олимпиад школьников, которых вузы зачислили без вступительных испытаний, засчитываются как 100 баллов (по аналогии с мониторингом эффективности вузов МОН РФ).