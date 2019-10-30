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Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке

По словам Ярослава Кузьминова, преподавателю нежелательно допускать столько неоднозначных толкований
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов
© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.

"Преподаватель университета, входя в публичное пространство, - а Facebook является публичным пространством, - должен думать о том, что его поведение в сети отражается на репутации его коллег. Преподаватель сам по себе - в большей или меньшей степени - является публичной фигурой. Все мы имеем право на эмоциональные высказывания, но воспитанный человек старается при этом не обидеть других людей", - написал Кузьминов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что преподавателю нежелательно допускать столько неоднозначных толкований, так как от профессора ожидают серьезно аргументированной позиции. Как считает Кузьминов, позиция Гусейнова вызывает возражения по существу.

"Россия - одна из стран, которая с самого начала поддерживала издания на национальных языках своих коренных народов и в целом культуру своих народов. <…> Уж точно не стоит считать, что языковая ситуация в России заслуживает столь алармистских высказываний", - отметил он.

По мнению ректора, раздражающие сленг и языковые заимствования, обеднение языка являются проблемой каждой страны и каждого века. "Мне кажется, Гусейнов, как филолог, должен был бы более спокойно относиться к этой проблеме, - подчеркнул Кузьминов. - В России есть мощная литературная традиция, я уверен, что мы сможем противостоять вульгаризации своего языка".

Гусейнов во вторник опубликовал в своем профиле в Facebook запись, в которой заявил об отсутствии иноязычной прессы в Москве и высказал негативные оценки в адрес россиян и русского языка.

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Россия
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