ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин задумывается о переезде в другой город

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Каждый четвертый житель России (25%) думает о переезде на постоянное место жительства в другой российский город. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

21% планирует осуществить переезд в течение одного-двух лет, 20% - в ближайшие три-пять лет, еще треть (34%) не определилась со сроками.

Россияне назвали основными причинами переезда безработицу или удаленность дома от места работы (18%), более высокий уровень жизни в другом населенном пункте (15%), экологические причины (13%), а также предпочтение более благоприятного климата (12%).

Среди тех, кто уже переехал самой частой причиной переезда стал перевод по работе (19%), каждый десятый (11%) уезжал в другой город из-за учебы (11%).

По мнению россиян самыми популярными городами для переезда стали Санкт-Петербург (15%), Москва (8%) и Краснодар (6%).

В то же время, почти треть респондентов (27%) довольны нынешним местом проживания, 18% не переезжают из-за родных и близких, 13% не хотят уезжать из родного места, еще 10% отмечает возрастной фактор.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 октября 2019 года среди 1600 респонлентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.