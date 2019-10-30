В Севастополе открыли мемориал воинам дивизии, защищавшей город

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Памятник воинам 345-й стрелковой дивизии, которая была сформирована на Северном Кавказе и защищала Севастополь в годы Великой Отечественной войны, открыт в годовщину начала обороны города, сообщил ТАСС в среду министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов.

30 октября 1941 года началась Вторая оборона Севастополя - бои за город в годы Великой Отечественной войны. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Врагу удалось взять город лишь с третьей попытки, в июле 1942 года, оккупация продолжалась до мая 1944-го. Севастополю присвоено звание города-героя.

"[Мемориал в Севастополе] - это дань памяти тем, кто пал в годы Великой Отечественной войны при защите Севастополя - не только дагестанцам. И примечательно, что мы открываем этот памятник именно в годовщину начала обороны Севастополя", - сказал Муслимов. Он отметил, что памятник также напоминает о единстве всех народов страны - за Севастополь сражались солдаты и офицеры разных национальностей, из разных регионов.

Директор Дербентского музея-заповедника Али Ибрагимов, который принял участие в открытии памятника, рассказал ТАСС, что в дивизию входили выходцы из разных регионов Северного Кавказа. "Она была сформирована в сентябре - октябре 1941 года в городе Дербенте, в нее вошли 10 тыс. человек. В состав дивизии вошли, конечно же, не только дагестанцы - было огромное число осетин (24%), чеченцы (около 18%), другие национальности", - рассказал Ибрагимов, добавив, что в боях за Севастополь 345-я дивизия приняла на себя удар одной из первых. "Почти полностью была уничтожена - почти все полегли на Мекензиевых горах", - отметил он.

Мемориал установлен в Балаклавском районе Севастополя, неподалеку от Мекензиевых гор. Он представляет собой камень высотой около 2 м, на котором вырезаны лица солдат.

Как сообщил ТАСС руководитель республиканского отделения "Бессмертный полк России" в Дагестане Мухтар Амиров, памятник бойцам 345-й стрелковой дивизии изготовлен почетным членом Российской Академии Художеств Магомед-Али Алиевым.

В новость внесена правка (16:10 мск) - передается с уточнением названия академии в последнем предложении.