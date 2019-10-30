В Facebook заявили об удалении якобы связанных с Россией страниц

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Администрация Facebook прекратила работу десятков страниц и учетных записей в соцсети, якобы связанных с Россией и ориентированных на влияние на различные африканские страны. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении главы отдела кибербезопасности компании Натаниэля Глейхера.

По его утверждению, речь идет о "трех сетях, состоящих из аккаунтов, страниц и групп в Facebook и Instagram для осуществления иностранного вмешательства". По версии Глейхера, они были связаны с российским предпринимателем Евгением Пригожиным.

Первая из сетей, по утверждению Facebook, включала в себя 35 аккаунтов в Facebook, 53 страницы, семь групп и пять учетных записей в Instagram. Она якобы была ориентирована на Центрально-Африканскую Республику, Республику Мадагаскар, Республику Мозамбик, Демократическую Республику Конго, Кот-д'Ивуар и Камерун. На указанных страницах публиковали материалы, касающиеся, в частности, политики РФ в отношении африканских стран, а также содержащие критические оценки в отношении США и Франции.

Вторая сеть якобы предназначалась для влияния на Судан. Она, по версии Глейхера, включала в себя 17 аккаунтов в Facebook, 18 страниц, три группы и шесть учетных записей в Instagram. Как утверждается в заявлении, третья группа была ориентирована на Ливию и состояла из 14 аккаунтов в Facebook, 12 страниц, одной группы и одной учетной записи в Instagram.

В заявлении не приводится каких-либо доказательств утверждений Facebook. В компании отмечают, что указанные сети работали при участии аккаунтов "аутентичных пользователей", в том числе жителей африканских стран.