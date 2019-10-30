Минкульт Украины объявил о запуске государственного русскоязычного канала через 3 месяца

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Министр культуры, молодежи, спорта, информационной политики и туризма Владимир Бородянский заявил, что через три месяца будет запущен новый государственный украинский русскоязычный канал.

"Будет мощный канал через три месяца. Концепция постоянно развивается", - сказал он в среду в комментарии украинскому Общественному телевидению во время Форума единства в Мариуполе.

По словам Бородянского, телеканал будет создан на базе иновещания, его целью будет "борьба с дезинформацией". При этом, согласно закону об иновещании, 50% контента телеканала должны быть на английском языке.

Вещание будет рассчитано на жителей неподконтрольного Донбасса. "Мы будем приглашать молодежь, студентов приезжать на нашу территорию и смотреть, какая страна изнутри, что у нас происходит", - сказал он.

В начале 2015 года на Украине было анонсировано создание телеканала "Украина завтра", рассчитанного на зарубежную русскоязычную аудиторию. В октябре телеканал начал вещание под названием UATV. Вещание велось на украинском и русском языках каждые 30 минут поочередно, с английскими субтитрами. По словам первого заместителя председателя Верховной рады Андрея Парубия, канал был создан с целью участия в информационной войне против "кремлевской пропаганды".

В марте 2018 года Министерство информационной политики Украины сообщило, что UATV начал вещание в тестовом режиме на Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса. В настоящее время канал в круглосуточном режиме транслирует новости и программы собственного производства через спутниковые и кабельные сети на пяти языках - английском, арабском, крымско-татарском, русском и украинском.