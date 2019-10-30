Депутаты Кубани поддержали увеличение финансирования госпрограмм края на 3 млрд рублей

КРАСНОДАР, 30 октября. /ТАСС/. Парламентарии Краснодарского края проголосовали за увеличение финансирования региональных госпрограмм, рассчитанных до 2021 года, на 3 млрд рублей, сообщает в среду пресс-служба законодательного собрания региона.

"Увеличение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ отражено в принятом законе "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов". Общая сумма изменений превысила 3 млрд рублей", - цитирует пресс-служба спикера законодательного собрания края Юрия Бурлачко.

По его словам, до конца текущего года будет увеличено финансирование госпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" на 2,2 млрд рублей. Основная часть средств будет направлена на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание региональных дорог.

Помимо этого, более 850 млн рублей планируется направить на реализацию госпрограммы "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры". Свыше 570 млн рублей предусмотрено на увеличение финансирования государственной программы "Развитие здравоохранения", почти 500 млн рублей - на финансирование государственной программы "Развитие образования".

"Рост финансирования государственных программ имеет под собой прочный фундамент кубанской экономики и стал возможным благодаря сложившейся конструктивной системе взаимодействия комитетов законодательного собрания и администрации региона", - уточнил глава краевого парламента.