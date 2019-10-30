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Петербургскую квартиру Пушкина выставили на продажу за 55 млн рублей

Согласно данным литературоведа Людмилы Назаровой, поэт жил в ней с 1834 по 1836 годы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Риелторы выставили на продажу трехкомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурге, расположенную по одному из пушкинских адресов на набережной Кутузова, 32. Как утверждают продавцы, именно здесь поэт написал "Сказку о золотом петушке" и отрывок из "Медного всадника", опубликованный в журнале "Библиотека для чтения".

"На продажу выставлена 100-метровая трехкомнатная квартира, в которой когда-то находился кабинет Пушкина и детская комната. Стоимость 55 млн рублей", - сообщил ТАСС генеральный директор компании MegaAgent (агентство недвижимости, которое занимается продажей этого объекта) Руслан Соешев, отметив, что имеются подтверждающие эти факты документы.

Дом на набережной Кутузова, 32 числится в списке выявленных объектов культурного наследия как "Дом М.И. Скалон". В документах комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников указано, что здание на этом месте возникло в первой четверти XIX века, но подвергалось перестройке в 1889 году. Дом пока не получил статус памятника культурного наследия, поэтому ограничения на его реконструкцию и изменения минимальны. В то же время это здание не входит в число музейных мемориальных адресов Пушкина, таких как музей-квартира А.С. Пушкина на Набережной реки Мойки, 12 или музей-дача поэта в Царском селе (Петербург).

На указанном доме в 1970-е годы установлена мемориальная табличка, в которой сказано, что поэт жил там с 1834 по 1836 годы. Указаний на конкретную квартиру в описании не содержится.

Согласно данным литературоведа, бывшей сотрудницы Института русской литературы (Пушкинского Дома) Людмилы Назаровой, в середине августа 1834 года поэт переехал в четырехэтажный дом Баташова на Французской набережной (ныне набережная Кутузова, 32), где прожил до мая 1836 года, занимая квартиру сначала в бельэтаже, а затем в третьем этаже.

В течение 1834-1836 годов, которые Пушкин провел в этом доме, вышли в свет "История Пугачевского бунта", "Песни западных славян", "Поэмы и повести Александра Пушкина", части первая и вторая, четвертая часть "Стихотворений Александра Пушкина", отрывок из "Медного всадника" (в журнале "Библиотека для чтения"), "Сказка о золотом петушке" и другие произведения.

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РоссияСанкт-Петербург
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