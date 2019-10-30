Проект по обучению родителей безопасной перевозке детей в автомобиле стартовал в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Тренинги по безопасной перевозке детей в автомобиле стартовали в Дагестане в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщили ТАСС в среду в республиканском управлении ГИБДД.

"Как выбрать правильное детское удерживающее устройство, как максимально безопасно переходить дорогу с коляской и зачем нужно менять стиль вождения водителю-родителю - на эти и другие вопросы будущие мамы смогут узнать ответы на тренингах федерального проекта "Детство без опасности", который стартовал в Дагестане в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - сказал представитель управления.

По его словам, обучение будет проходить со следующей недели на базе Республиканского перинатального центра в Махачкале.

"Республика Дагестан - 29 регион, где стартовала федеральная программа "Детство без опасности", реализующаяся МВД России при поддержке Минздрава России и организации "Движение без опасности". Всего за период с 2019 по 2021 годы такие тренинги начнут проходить в 100 городах России. В текущем году в число пилотных регионов вошли 30 субъектов, среди них и Дагестан", - уточнил представитель ГИБДД.

Культура безопасного дорожного движения

Несмотря на значительное снижение показателей ДТП с участием несовершеннолетних, отметил он, ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом на территории республики "вызывает озабоченность".

"Несмотря на постоянную профилактическую работу, за девять месяцев текущего года сотрудниками ГИБДД было выявлено более 11 тыс. нарушений правил перевозки детей. Информационно-пропагандистские мероприятия проводятся дорожными полицейскими на постоянной основе. При этом важно подключать и новые проекты, которые будут менять культуру безопасного дорожного движения среди водителей и пассажиров", - сказал собеседник агентства.

По словам главного врача Республиканского перинатального центра Низама Османова, уже на протяжении трех лет с молодыми и будущими мамами совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проводятся занятия по правилам безопасной перевозки маленьких пассажиров. "Отрадно, что в настоящее время работа будет вестись систематически, на качественно новом уровне. Обучение молодых родителей планируется проводить в рамках школы материнства", - цитирует Османова представитель ГИБДД.

Проект "Детство без опасности", который предполагает единую систему обучения родителей обеспечению безопасности при перевозках детей в автомобилях, продлится три года. Для будущих родителей на базе перинатальных центров несколько раз в неделю будут проходить обучающие тренинги, посвященные основным правилам перевозки детей в автомобиле, в том числе использованию детских удерживающих устройств, соблюдению "детского режима" на дороге, а также правилам перехода проезжей части дороги с коляской.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" состоит из четырех федеральных проектов: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.