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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Уфе

Полиция выясняет обстоятельства происшествия

УФА, 30 октября. /ТАСС/. Легковые автомобили столкнулись в Уфе, один человек погиб, четверо пострадали. Об этом в среду сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Башкирии.

"Авария произошла в десятом часу вечера на пересечении улиц Кольцевая и Мира. Столкнулись Lada Granta и Ford Fusion. После столкновения оба автомобиля совершили наезд на жилой дом. В результате аварии 22-летний пассажир Ford скончался до приезда скорой медицинской помощи. Также в больницу доставлены оба водителя и еще два пассажира Ford", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают полиция и другие службы, уточили в ведомстве.

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РоссияБашкортостан
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