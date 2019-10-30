Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Уфе

УФА, 30 октября. /ТАСС/. Легковые автомобили столкнулись в Уфе, один человек погиб, четверо пострадали. Об этом в среду сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Башкирии.

"Авария произошла в десятом часу вечера на пересечении улиц Кольцевая и Мира. Столкнулись Lada Granta и Ford Fusion. После столкновения оба автомобиля совершили наезд на жилой дом. В результате аварии 22-летний пассажир Ford скончался до приезда скорой медицинской помощи. Также в больницу доставлены оба водителя и еще два пассажира Ford", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают полиция и другие службы, уточили в ведомстве.