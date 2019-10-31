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NYT: в Нью-Йорке запретят торговать фуа-гра

Запрет вступит в силу в 2022 году. Размер штрафа за продажу фуа-гра составит $2 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. В начале 2022 года в Нью-Йорке вступит в силу запрет на продажу фуа-гра. Эта законодательная инициатива была утверждена в среду по итогам голосования городского совета.

Автором инициативы является Карлина Ривера. В состав городского совета входит 51 человек, из которых 30 заведомо поддержали запрет. В ходе голосования "за" высказались 42 члена совета Нью-Йорка.

Как пояснила Ривера газете The New York Times, запрет направлен главным образом против принудительного откорма гусей или уток для приготовления фуа-гра из их печени. "Это одна из самых жестоких процедур, применяемых для изготовления всего лишь роскошного деликатеса", - пояснила член совета. Запрет вступает в силу через три года после утверждения. В окончательном варианте соответствующего законодательного акта размер штрафа за продажу фуа-гра увеличен вдвое до $2 тыс. Однако максимально строгое наказание в виде года лишения свободы исключено из текста документа.

По данным The New York Times, фуа-гра подают примерно в 1 тыс. ресторанов Нью-Йорка. Стандартный кусок печени гуся или утки, предназначенный для приготовления деликатеса, весит 90 г и стоит в среднем в США $125. Птицу для этого разводят в хозяйствах Hudson Valley Foie Gras и La Belle Farm в округе Салливан, где занято почти 400 человек. Первое предприятие умерщвляет порядка 800 уток в день и в прошлом году продало фуа-гра на общую сумму $15 млн.

Нью-Йорк вводит такой запрет вслед за Калифорнией. Сеть продуктовых магазинов Whole Foods прекратила торговать фуа-гра в 1997 году.

Фуа-гра производят сейчас лишь в пяти странах Европы - в Бельгии, Франции, Испании, Венгрии и Болгарии. При этом власти Бельгии летом сообщили, что с 2023 года в королевстве будут официально запрещены принудительный откорм гусей для производства фуа-гра и разведение животных ради меха. В ряде регионов Бельгии, в том числе в Брюсселе, уже в 2017 году запретили производство этого деликатеса.

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