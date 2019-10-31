Первый канал назвал причину закрытия передачи "Прожекторпэрисхилтон"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Причиной закрытия юмористической передачи "Прожекторпэрисхилтон" в 2012 году стал новый контракт ведущего Сергея Светлакова с другим телеканалом, а не запрет на острые шутки. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе Первого канала.

Ранее в интервью РБК Светлаков отметил, что программа, выходившая в эфире Первого канала с 2008 по 2012 год, закрылась из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые не освещают крупные медиа.

"Причиной закрытия "Прожекторпэрисхилтон" в 2012 году был контракт Сергея Светлакова с другим каналом, условия которого давали его начальникам возможность запретить его участие в "Прожекторе". Это слишком известная история, чтобы спустя семь лет изобрести ее новую версию и, изображая Герцена, продать билеты на концерт", - сказали в пресс-службе.

Передача возвращалась на канал в марте 2017 года, ее последний выпуск датирован декабрем того же года.