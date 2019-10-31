ВЦИОМ: лишь треть россиян ощущает народное единство

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Чуть более трети опрошенных россиян (37%) считают, что в России есть народное единство, при этом больше половины респондентов (54%) придерживаются противоположной точки зрения. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте ВЦИОМ результаты исследования, проведенного в преддверии Дня народного единства.

Согласно опросу, доля россиян, ощущающих народное единство, за последние два года сократилась - в 2017 году такой ответ дали 54% респондентов. При этом количество россиян, которые смогли вспомнить праздник, отмечаемый 4 ноября, за последние два года увеличилось. В 2019 году правильный ответ дали 32% респондентов, а в 2017-м - только 12%. Еще 24% опрошенных в этом году назвали праздник Днем единства (13% в 2017 году) и 7% - Днем единства России (4% два года назад). По мнению 7% россиян, праздник называется Днем независимости России, 4% назвали его Днем России.

Респонденты, которые ощущают народное единство, объясняют свою точку зрения тем, что в трудные минуты Россия объединяется (12%), люди стараются помогать друг другу (11%), единство заложено в менталитете россиян, культуре, воспитании и истории (11%), все нации мирно уживаются между собой (9%).

По мнению россиян, которые заявили об отсутствии народного единства в стране, это связано с тем, что все думают только о себе (30%), народ живет в нищете (21%), нет единой цели, идеи, патриотизма, сплоченности (10%).

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 октября среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году - ключевом событии в истории Смутного времени в России (1598-1613 года). Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.