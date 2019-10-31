Эксперт назвал дискредитацией данные СМИ о связи сына Золотова со стройкой войсковой части

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Информация о строительстве войсковой части Росгвардии под Санкт-Петербургом, ради которой якобы вырубают вековые деревья, а госконтракт на строительство получил бизнесмен, связанный с сыном главы Росгвардии, является попыткой дискредитации ведомства. Такое мнение высказал ТАСС председатель Национального антикоррупционного комитета России, член СПЧ Кирилл Кабанов.

"Есть задача [у людей, которые публикуют информацию] по дискредитации Росгвардии, как внешняя, так внутриполитическая, поскольку ведомство проводит функции в том числе и по противодействию незаконным протестам. Все это направлено непосредственно на руководство Росгвардии, это один из механизмов информационной войны", - сказал он.

По мнению Кабанова, заказчики таких материалов делают выводы, исходя из полного совпадения имени сына главы Росгвардии Виктора Золотова, не проводя никаких дополнительных расследований. "Есть совпадения по всем фамилиям, причем полностью совпадает, но эта фамилия совершенно распространенная. Первый вопрос - это однофамильцы или кто? Например, я не знаю, а люди уверенно заявляют о степени родства. Отмечу, что это не первый наезд на Росгвардию, одну и ту же тему поднимают и в определенных СМИ информация расходится", - отметил Кабанов, добавив, что если говорить о коррупционных преследованиях, то необходимо показывать всю цепочку, а не список из фамилий.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что один из бизнесменов, который якобы связан с сыном главы Росгвардии Романом Золотовым, получил от ведомства госконтракт на сумму более 1,1 млрд рублей. За эти деньги компания бизнесмена собирается строить объекты в воинской части Росгвардии около деревни Леболово под Санкт-Петербургом, а в рамках подготовки работ уже начаты вырубка леса и перекрытие дорог вблизи дачного массива.